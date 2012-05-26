У Києві виявили фальшиві квитки на Євро-2012

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 25 травня до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві звернувся громадянин Грузії з заявою про продаж йому співвітчизником недійсних квитків на футбольні матчі.

Як зазначили в УЗГ, наразі вживаються заходи щодо розшуку та затримання правопорушника.

Щоб запобігти виникненню подібних ситуацій, МВС застерігає громадян від купівлі квитків на футбольні матчі Євро-2012 у невстановлених місцях та у не уповноважених на їх реалізацію осіб.