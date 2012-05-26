У Полтаві відбудеться традиційне свято галушки

У Полтаві 16 червня відбудеться традиційне свято полтавської галушки.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської міськради.

За їх даними, свято Полтавської галушки відбудеться 16 червня о 12.00 на Соборній площі міста.

На святі виступлять творчі колективи, відбудеться конкурс на кращу страву та багато іншого.

Довідка УНІАН. Галушка - офіційний символ Полтави, а пам'ятник Галушці офіційно внесений до символіки міста. Свято галушки в Полтаві проводять щороку. Під час свята встановлюють рекорди. Так, 19-річний студент з Полтави Геннадій Чіпко встановив рекорд з поїдання галушок - він з'їв порцію з 12 галушок за 52,3 секунди, а полтавський ресторан «Іванова гора» приготував галушку вагою в 10 кг.