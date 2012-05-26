На завтра синоптики обіцяють комфортну погоду

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні 27 травня зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише в карпатському регіоні, вдень і в Криму місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі Криму до 16°; вдень в країні 19-24°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

26 травня температура води становила в Чорному та Азовському морях 16-21°, в Дніпрі біля Києва 20°.