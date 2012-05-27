Прокуратура не згодна з м'яким вироком вчительці, у якої загинули діти

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, Канівським міськрайонним судом обвинувачену визнано винною у скоєнні злочину та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в органах освіти строком на 2 роки, але на підставі ст. 75 Кримінального кодексу засуджену звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком на 2 роки

З таким вироком не погодився державний обвинувач і вніс апеляцію на невідповідність покарання тяжкості вчинення злочину та м’якості щодо особи засудженої. Незабаром долю педагога вирішуватиме Апеляційний суд Черкаської області.

Як повідомлялося, 28 липня 2011 року через недогляд вчительки двоє 11-річних дітей, хлопчик і дівчинка, потонули у Дніпрі під час екскурсійної поїздки Шевченківськими місцями у Каневі.

За цим фактом прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 137 ККУ (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).