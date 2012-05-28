Бомби в Запорізькій ОДА не знайшли

Вибухонебезпечних предметів у будівлі і на прилеглій території не виявлено, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області.

«Зараз огляд приміщення закінчений. Небезпечних предметів не виявлено. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності). Запорізька міліція веде пошуки зловмисника», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.07 по телефону «101» подзвонив невідомий і сказав, що будівля Запорізької ОДА замінована. На місце прибули керівництво ГУМВС, слідчо-оперативна група, фахівці-кінологи і вибухотехніки. Близько 600 чоловік було евакуйовано.