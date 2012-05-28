Поїзд Skoda поїхав до Харкова, не дочекавшись пасажирів

Донецька залізниця (ДЗ) компенсує вартість проїзду пасажирам поїзда Skoda, який 27 травня відправився в рейс із Донецька до Харкова на 1 годину раніше, ніж було озвучено при купівлі квитків.

Про це УНІАН повідомили в ДЗ.

«Пасажири, які запізнилися на швидкісний поїзд Skoda, що пішов раніше строку, отримають повну компенсацію за квитки. Хто не встиг на поїзд і не скористався запропонованими варіантами проїзду, мають право здати квиток у залізничні каси, одержавши стовідсоткове повернення грошей», - повідомили в ДЗ.

За інформацією прес-служби ДЗ, після публікації попереднього графіка на поїзд Skoda від пасажирів почали надходити скарги з приводу того, що він надто пізно прибуває до Харкова, - о 23.59.

«У зв`язку з проханнями громадян, залізничники прийняли рішення змінити час, щоб поїзд прибував до Харкова на 50 хвилин раніше. Це стало можливим за рахунок скорочення часу стоянки на станціях у Донецьку й Луганську», - повідомили в ДЗ.

Пасажирам, які прийшли до подачі поїзда за старим розкладом, працівники вокзалу запропонували альтернативні маршрути.

«Дев`ять осіб виїхали до Харкова з Донецька поїздом №322, а шість пасажирів на станції в Луганську було відправлено залізничниками поїздом №20 до Нікітовки й звідти електричкою до Донецька», - повідомили в ДЗ.