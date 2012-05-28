Затримано екс-мера одного із міст Дніпропетровщини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, 22 травня прокуратурою Дніпропетровської області відносно екс-мера порушено кримінальну справу за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що у вересні 2007 року зазначена особа, використовуючи службове становище, погрожуючи власнику павільйону з продажу декоративних рослин (який є керівником державної установи в місті) звільненням з посади та відмовою у погодженні введення в експлуатацію павільйону, вимагав зробити співвласниками зазначеного об’єкту ще двох осіб, які насправді до павільйону ніякого відношення не мали (будівництво павільйону не фінансували, офіційну згоду на оформлення власності до державних установ не надавали). Таким чином власник павільйону був вимушений піти на умови мера, і 26 грудня 2007 року рішенням виконкому міськради було затверджено акт, яким зазначених осіб визнано співвласниками об’єкту, інформує прокуратура.

Зазначеними незаконними діями власнику павільйону було завдано понад 220 тис грн збитків, додали в ГПУ.

23 травня 2012 року колишнього міського голову було затримано.

Індустріальний районний суд Дніпропетровська 31 травня вирішуватиме питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове слідство у кримінальній справі доручено слідчому управлінню ГУ МВС України в області.

При цьому в повідомленні зазначається, що у провадженні слідчого управління ГУ МВС України в області перебуває ще одна кримінальна справа відносно цієї ж особи за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).