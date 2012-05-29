Литвин: Митний союз - це економічний проект, а ЄС - політичний

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав на брифінгу у Воронежі.

Він підкреслив, що «там, де є наші інтереси, де за нас вирішуватимуть питання, які стосуються нас, ми там повинні бути безпосередньо представлені».

За його словами, Митний союз - це в першу чергу економічний проект, а робота з Європейським Союзом у плані асоціації - це політичний проект. «Я переконаний, що сьогодні економіка повинна диктувати політичні підходи», - підкреслив В.Литвин.

Він також сказав, що Україна вивчає принципи роботи Митного союзу, і додав, що потрібен час і «тверезий та об'єктивний аналіз».

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Як повідомляв УНАН, Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сподівається, що найближчим часом буде реалізовано проект з РФ з будівництва літака Ан-70.

Про це він сказав учора на відкритті 10-го засідання Міжпарламентської комісії зі співпраці ВР і Федеральних зборів РФ.

В.Литвин також зазначив, що своєчасним було б реанімувати робочу групу Міжпарламентської комісії з розвитку співпраці між Україною і РФ у високотехнологічних і наукомістких галузях, зокрема у сфері авіації і космонавтики.

«Її створення було передбачено ще у листопаді 2010 року в Києві протоколом 9-го засідання комісії. Тісна взаємодія робочої групи з виконавчою владою і зацікавленими підприємствами дозволила б розв’язати застарілі проблеми і удосконалити правові засади співпраці двох країн», - підкреслив В.Литвин.

Він також заявив, що час «вимагає від нас прагматизму, більше справ і менше слів».

«Останніми роками наші відносини потонули в словах – часто сказаних зопалу, з розрахунку політичної тактики, або у відповідь у словесній дуелі. Глибоко переконаний, що в українсько-російських відносинах прийшов час припинити «виробляти слова» і почати робити справи», - підкреслив голова ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Росія підтвердила готовність спільно з Україною будувати літаки Ан-70 та інші моделі літаків сімейства «Ан».