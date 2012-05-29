ЗМІ: бензин в Україні подешевшає ще на 20 копійок

Найближчими днями бензин в Україні подешевшає ще на 20 копійок за літр.

Про це пише видання «КоммерсантЪ-Украина», посилаючись на експертно-аналітичну групу з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної галузі (ЕАГ) при Кабінеті міністрів.

Відповідно до вчорашньої домовленості з основними операторами ринку нафтопродуктів, протягом найближчого тижня ціни на бензин мають знизитися на 20 копійок за літр. Зниження цін пройде в два етапи: на 0,1 грн/л — від сьогодні, 29 травня, і на стільки саме — з 4 червня.

Газета нагадує, що ЕАГ вже вдруге за місяць рекомендує трейдерам знизити ціни — попереднього разу бензин подешевшав на 5 коп./л з 12 травня і ще на 5 коп./л з 15 травня. Минулого тижня в Міненерго визнали здешевлення недостатнім і заговорили про необхідність зниження ціни на бензин на 0,6 грн/л, а на дизельне пальне — на 0,3 грн/л.

За даними ЕАГ, для цього були всі передумови: у першій половині травня ціна сирої нафти на європейських ринках знизилася на 9,2%, до 108,22 дол. за барель. Спостерігалося також падіння цін на нафтопродукти в Європі: на бензин А-95 — на 7,9%, на дизельне пальне — на 3,4%. "Ціни на заправках у травні знижувалися на 0,05-0,1 грн/л, значно відстаючи від темпів здешевлення нафти на світових ринках", — констатує аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко.

Також видання нагадує, що цінами на бензин зацікавилися і в Антимонопольному комітеті (АМКУ). Вчора відомство зобов'язало протягом двох тижнів знизити ціни на бензин марки А-95 (“до рівня, який існував би за умови значної конкуренції на ринку") таких великих операторів ринку нафтопродуктів, як "Лукойл", "Окко", WOG, Shell, ТНК-ВР. "Після заяви АМКУ і ЕАГ у нас не залишилося вибору. Ми будемо змушені знизити ціни", — говорить начальник прес-служби "Лукойл-Україна" Валерій Рясик.