Покусати міліціонера в Тернополі можна за 200 гривень
13:01, 29 травня 2012Суспільство
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У Тернополі студент з Конго під час затримання вчинив опір і покусав правоохоронця.
|Поява міліції викликала агресію
Молодика затримали і доставили в міськвідділ міліції. Ним виявився громадянин Конго, студент Тернопільського національного технічного університету.
Щодо нього було складено адмінпротокол за ст. 185 кодексу України про адмінправопорушення (злісна непокора законному розпорядженню працівника формування з охорони громадського порядку).
Тернопільський міськрайсуд прийняв рішення за здійснене правопорушення стягнути із студента 200 грн штрафу.
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