Із Сейшельських островів повернулися українки, продані у сексуальне рабство

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, поставляла дівчат для сексуальної експлуатації своїм закордонним «бізнес-партнерам» під виглядом працевлаштування в модельному бізнесі 24-річна непрацююча харків’янка.

За даними міліції, з цією метою 1 травня цього року вона відправила через аеропорт «Бориспіль» двох харків’янок віком 20 та 22 років на Сейшельські острови, а наступного дня – 19-річну мешканку Харкова – до Об’єднаних Арабських Еміратів. На даний час дівчата повернуті в Україну.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області за матеріалами, зібраними працівниками Управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми, стосовно 24-річної харків’янки порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

За такі правопорушення закон передбачає покарання у вигляді позбавленням волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Тривають подальші оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, які також причетні до скоєння цього злочину.