Тіло зниклого глухонімого підлітка знайшли у горах Криму
У лісі в районі Ангарського перевалу знайшли тіло підлітка, ймовірно, 15-річного хлопчика з Полтави Костянтина Магденка, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування в кінці березня.
|Глухонімий хлопчик зник, коли до фінішу залишалося всього 400 метрів
Про це повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.
Тіло молодої людини без явних ознак насильницької смерті виявили сьогодні в першій половині дня за 4 кілометри від траси Сімферополь-Ялта.
Воно було на відстані приблизно 1 кілометра від маршруту проведення змагань. "Не виключено, що загиблий може бути Костянтином Магденком", - йдеться в прес-релізі.
Міліція встановлює причини і час смерті.
Як повідомляв УНІАН, глухонімий хлопчик зник, коли до фінішу залишалося всього 400 метрів.
Спочатку учасники змагань намагалися самостійно розшукати спортсмена, після - звернулися за допомогою в міліцію.
Співробітники МНС і МВС прочесали в квітні кілька десятків квадратних кілометрів, але тоді пошуки не дали результатів.