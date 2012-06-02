Тіло зниклого глухонімого підлітка знайшли у горах Криму

Про це повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.

Тіло молодої людини без явних ознак насильницької смерті виявили сьогодні в першій половині дня за 4 кілометри від траси Сімферополь-Ялта.

Воно було на відстані приблизно 1 кілометра від маршруту проведення змагань. "Не виключено, що загиблий може бути Костянтином Магденком", - йдеться в прес-релізі.

Міліція встановлює причини і час смерті.

Як повідомляв УНІАН, глухонімий хлопчик зник, коли до фінішу залишалося всього 400 метрів.

Спочатку учасники змагань намагалися самостійно розшукати спортсмена, після - звернулися за допомогою в міліцію.

Співробітники МНС і МВС прочесали в квітні кілька десятків квадратних кілометрів, але тоді пошуки не дали результатів.