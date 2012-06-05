Опозиція обіцяє пікетувати Верховну Раду щодня

Декілька десятків представників ВО "Батьківщина" прибули до будівлі Верховної Ради на пікет проти ухвалення законопроекту про мовну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, до півсотні активістів із партійними прапорами ВО "Батьківщина" розмістилися по вул. Грушевського напроти будівлі парламенту.

Як повідомив журналістам народний депутат із фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій Одарченко, пікет проходитиме щодня з 08.00 до 20.00.

Завтра, за його словами, кількість протестувальників проти "мовного закону" збільшиться.

"Ми робитимемо все, щоб цей закон у другому читанні не був прийнятий", - заявив Ю.Одарченко.

Наразі акція проходить мирно, без інцидентів. У Маріїнському парку знаходиться декілька десятків правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиційних партій оголосили масове безстрокове пікетування Верховної Ради на підтримку української мови.