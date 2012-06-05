У Криму невідомі з ножами напали на чергових у військовій частині

Сьогодні вночі двома невідомими особами було здійснено збройний напад на військовослужбовців, які несли чергування в штабі однієї з військових частин Військово-Морських сил Збройних сил України, що дислокується у АР Крим.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони, при собі нападники мали холодну зброю.

«Злагодженими діями чергової зміни напад було відбито, зловмисники зникли у невідомому напрямку», - повідомили в прес-службі.

Із військовослужбовців військової частини ніхто не постраждав, матеріальних збитків завдано не було.

За даним фактом органами внутрішніх справ, Служби безпеки України, Військової прокуратури та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України проводиться розслідування.