Четверо невідомих у масках побили депутата та його дружину

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Зокрема, як йдеться у повідомленні прес-служби з посиланням на Берегівського міжрайонного прокурора Івана Зареву, сьогодні близько 01.30 до Берегівського міськвідділу УМВСУ в Закарпатській області зателефонували лікарі Берегівської ЦРЛ і повідомили, що до них доставлено підприємця, якого побили четверо невідомих в масках.

За інформацією прокурора, постраждалим виявився Ч.Пейтер, депутат Закарпатської обласної ради 5-го та 6-го скликань, член партії UMDSZ (Демократична партія угорців України).

У прес-службі прокуратури уточнюють, що попередньо з’ясовано, що чоловік, повертаючись додому з дружиною на власному авто «Порш Каєн», через пошкодження заднього правого колеса змушений був зробити зупинку поблизу магазину в місті Берегові. До них під’їхав автомобіль «Ауді» темного кольору, із якого вийшли четверо чоловіків у масках і почали бити його дерев’яними битками.

У прокуратурі також повідомили, що один з нападників завдав також удару і дружині постраждалого.

Депутата обласної ради та його дружину було доставлено в Берегівську ЦРЛ для обстеження, після надання першої медичної допомоги постраждалі від госпіталізації відмовилися.

У прокуратурі також повідомили, що для того, аби виявити і затримати злочинців, міліцією введено в дію оперативний план «Перехват».

Наразі, як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області, Берегівським РВ УМВС в Закарпатській області порушено кримінальну справу за фактом побиття депутата Закарпатської облради (ч.4 ст. 296 КК України – хуліганство). За санкцією статті дані протиправні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Хід досудового слідства прокуратурою області взято на контроль, уточнюють у прес-службі прокуратури Закарпатської області.