Із зруйнованого будинку в Луцьку дозволили забрати речі

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради.

«Наразі роботи з ліквідації наслідків аварії тривають. Міський голова Микола Романюк уже мав розмову з головою наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктором Чорнухою, який пообіцяв уже через 2-3 тижні здати квартири в експлуатацію і потерпілі зможуть заселитися у них. Міська влада допоможе постраждалим придбати нові меблі», - запевнили в міськраді.

«За кошти міського бюджету буде придбано чотири трикімнатні квартири, з обласного бюджету буде закуплено ще чотири двохкімнатні квартири», - повідомив М. Романюк.

Влада Луцька обіцяє кошти у сумі по 10 тис грн матеріальної допомоги мешканцям постраждалих квартир виплатити вже у понеділок. Міський голова запевнив, що це лише перша частина допомоги.

Продовжує свою роботу штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.