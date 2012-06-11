Укрзалізниця розробляє порядок компенсації за спізнення Hyundai

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

Порядок буде затверджено внесенням змін до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України.

Зміни до Правил перевезень буде направлено на узгодження у відповідні комітети і відомства.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км за годину і більше за допустимої швидкості до 200 км за годину. У складі поїзду вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.

Поїзди Skoda відносяться до класу Інтерсіті.