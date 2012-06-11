Те, що ви чесні, податкова тепер може підтвердити е-мейлом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це поінформував голова відомства Олександр Клименко.

«Черговий крок у розширенні сервісів для платників податків вже зроблено - тепер платники податків, які звітують в електронному вигляді, зможуть замовляти «довідку про відсутність заборгованості по податках і зборах (обов'язкових платежах), які контролюються органами ДПС», не відвідуючи податкову інспекцію», - зазначив він.

За словами керівника податкового відомства, в запиті, який формується відповідно до електронного формату й направляється в Інформаційний портал органів ДПСУ, платнику податків необхідно вказати спосіб отримання довідки (електронний або письмовий).

Залежно від вибору способу отримання довідки, платнику податків, який не має заборгованості, засобами електронного зв'язку направляється довідка в електронному вигляді або інформаційне повідомлення у вигляді квитанції інспектора про стан розгляду довідки за місцем обліку.

«Громадянам раніше для отримання цієї довідки доводилося мінімум двічі відвідувати податкову інспекцію - для того, щоб замовити її, а потім ще й забрати. Тому, звичайно, такий сервіс дозволить значно заощадити час платників податків і нарешті мінімізує їхнє спілкування із співробітниками ДПС», - переконаний голова ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці січня 2012 року ДПСУ виступила з ініціативою про скорочення термінів видачі 12 адміністративних довідок і відміну декількох таких документів. Мінфін підтримав податківців. Згодом терміни видачі деяких довідок були скорочені вдвічі.