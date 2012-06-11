Кременчуцькі підлітки виклали в соцмережу відео знущань над своєю подружкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-офіцер Кременчуцького міського управління міліції Ганна Васенко.

За її словами, після школи підлітки запросили дівчину разом із ними прогулятися. Прийшовши в лісосмугу, подружки стали знущатися зі школярки, а хлопці – знімати те, що відбувалося, на мобільний телефон. 14-річну дівчину примушували роздягатися, погрожували і били. “Потім вони наказали потерпілій нічого не розповідати батькам і пообіцяли, що буде набагато гірше, якщо хтось дізнається», - розповіла Г.Васенко.

Відео в соціальній мережі побачили знайомі сім'ї потерпілої, показали його батькам, після чого ті звернулися до міліції.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Крім того, вирішується питання про порушення ще двох кримінальних справ за ст. 127 (катування) і ст. 300 (виготовлення і розповсюдження творів, що пропагують культ насильства, жорстокості та дискримінації).

За скоєне неповнолітнім загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.