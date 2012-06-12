У справі українця Шинкаренка влада США заарештувала вже 560 людей

Американська прокуратура в понеділок пред`явила звинувачення в розповсюдженні дитячої порнографії громадянину України Максиму Шинкаренку, якого обвинувачі називають найбільшим ділком подібного роду, які будь-коли потрапляли на лаву підсудних в США. Про це з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес передає РІА "Новости".

За даними агентства, 33-річний житель Харкова був арештований в Таїланді ще в 2009 році, але екстрадований до США тільки минулої неділі.

За даними документів, наданих суду, який проходить в штаті Нью-Джерсі, обвинувачений з 2003 до 2008 року керував мережею сайтів з красномовними назвами - Illegal.CP, The Sick Child Room, Hottest Childporn Garden і Pedo Heaven. Серед найближчих спільників Шинкаренка обвинувачі називають ще двох громадян України та одного росіянина.

У рамках слідства у справі використання належних Шинкаренку інтернет-ресурсів влада США заарештувала вже 560 осіб.

"Згідно зі звинуваченням, Максим Шинкаренко наживався на огидному насильстві над тисячами невинних дітей, продаючи доступ до їх страждань на своїх сайтах", - заявив у суді федеральний прокурор Пол Фішман.

Всього Шинкаренку пред`явлені 32 пункти звинувачення, пов`язані з розповсюдженням дитячої порнографії, що загрожує громадянину Україна довічним ув`язненням.