Гвалтівників Оксани Макар судитимуть відкрито

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, що “судді задовольнили клопотання прокурора щодо відкритого судового розгляду справи, за виключенням окремих засідань, де вивчатимуться докази, що не підлягають розголошенню (тобто інтимного характеру)”.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. На покинутій будові дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa прийняла рішення вести слухання в закритому режимі.

Трьом обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також висувають ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).

Сьогодні, 12 червня, Центральний райсуд Миколаєва в закритому режимі розпочав слухання по суті справи проти убивць О.Макар.

Громадськість вимагала відкритого судового розгляду справи.