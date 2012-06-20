Клюєв: Україна прагне жити як в Євросоюзі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, коментуючи схвалення Кабінетом міністрів проекту Указу Президента «Про концепцію державної політики в сфері захисту прав споживачів», секретар РНБО Андрій Клюєв повідомив, що нині робота щодо поліпшення системи захисту прав споживачів в Україні ведеться за багатьма напрямами.

А.Клюєв висловив переконання, що якість споживаних українцями товарів - важлива складова національної безпеки. Особливо це стосується якості продуктів харчування і води, одягу, дитячих товарів і ліків, заявив секретар РНБО.

Він повідомив, що на підставі пропозицій РНБО в уряді йде робота над низкою проектів рішень з наведення порядку на ринку лікарських засобів.

«Треба визнати, що ми живемо в суспільстві споживання, і формування відповідального ставлення до товарів та послуг - невід'ємний елемент цивілізованих відносин між бізнесом та споживачами», - зазначив А.Клюєв.

Він заявив, що реалізація даної концепції дасть можливість вибудувати комплексну систему захисту прав споживачів, включити в неї не тільки органи законодавчої і виконавчої влади, а й місцеве самоврядування, і, що дуже важливо, громадські організації. Партнерство центральних і місцевих влад з громадськими активістами є важливою складовою боротьби з недобросовісним бізнесом, діяльність якого часто загрожує життю та здоров'ю громадян, сказав секретар РНБО і додав, що для цього необхідно створити відповідні інститути і процедури.

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Кабінет міністрів 18 червня схвалив проект Указу Президента «Про концепцію державної політики в сфері захисту прав споживачів».

«Враховуючи сучасний стан ринкової економіки в Україні, важливість приведення рівня захищеності прав споживачів у відповідність до норм Європейського Союзу, виникла необхідність у прийнятті Концепції державної політики у цій сфері», - заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

Документ пропонує визначити напрями і механізми реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.