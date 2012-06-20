На хабарі затримали декана

23:16, 20 червня 2012
Суспільство
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Працівники спецпідрозділу по боротьбі з організованою злочинністю викрили у хабарництві титулованого науковця.

Декан одного з вищих навчальних закладів Закарпаття, який вирішував за гроші питання щодо здачі студентами навчальних сесій та державних іспитів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як з’ясували правоохоронці, представник закладу освіти пропонував студентам допомогти здати заліки та іспити під час сесій, а також обіцяв владнати усі можливі перепони, що можуть виникнути при складанні державних іспитів.

Під час одержання чергового хабара у розмірі 2,4 тис дол зловмисника було затримано.

Наразі стосовно нього обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від п’яти до десяти років, та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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