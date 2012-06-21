ГПУ порушила справу стосовно першого заступника начальника Київської митниці

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ, встановлено, що вказана особа за пособництва приватного підприємця вимагала та одержала від представника однієї із комерційних структур хабар в особливо великому розмірі за вирішення питання щодо безперешкодного митного оформлення вантажу в зоні діяльності митного поста “Східний термінал” Київської обласної митниці.

Кримінальну справу стосовно посадовця порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище - УНІАН), та його пособника за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідство у справі триває.

Згідно з інформацією офіційного сайту Державної митної служби України (ДМСУ), першим заступником начальника Київської обласної митниці є Сергій Наумов. Водночас на офіційному сайті прес-служби ДМСУ міститься наступне повідомлення: «Спростування. Інформація, поширювана певними інтернет-виданнями щодо начебто отримання хабара у 300 000 євро першим заступником начальника Київської обласної митниці Сергієм Наумовим та його арешту, не відповідає дійсності».

Наразі у прес-службі ДМСУ по телефону не змогли надати остаточний коментар з цього приводу.