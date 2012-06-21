Жінку, яку охрестили другою Оксаною Макар, виписали з лікарні

"Марія Б. перебувала у неврологічному відділенні, але сьогодні її виписали", - сказала працівниця лікарні по телефону корреспонденту УНІАН. Вона додала, що жінка мала намір поїхати до Чернігова, щоб там пройти обстеження.

Сестра постраждалої, яка повідомила у соціальних мережах про зґвалтування і спробу вбивства, у телефонній розмові зазначила, що про розвиток подій і стан здоров'я Марії відомостей не має, оскільки родичі припинили з нею спілкуватися і на телефонні дзвінки не відповідають.

Про те, що потерпілу виписали з Прилуцької ЦРЛ, повідомили і в Секторі громадських зв'язків УМВС у Чернігівській області. За інформацією, оприлюдненою на сайті відомства, 17 червня до Прилуцької центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями звернулася 32-річна жителька одного з сіл району. Вона пояснила медпрацівникам, що тілесні ушкодження отримала внаслідок падіння у погріб.

19 червня від жінки до Прилуцького міськвідділу міліції надійшла заява про зґвалтування. Заява була прийнята та зареєстрована в черговій частині Прилуцького міського відділу УМВС. До місця події, яке вказала потерпіла, виїздила слідчо-оперативна група. Жінку було направлено на проходження судово-медичної експертизи.

Наступного дня жінка звернулася до Прилуцького міськвідділу міліції із заявою, у якій просила припинити перевірку за її попередньою заявою, та повідомила, що претензій ні до кого не має.

Керівництвом УМВС України в Чернігівській області та обласної прокуратури за даним фактом організовано перевірку з виїздом спільної бригади на місце події.

Як повідомлялося, 20 червня на інтернет-ресурсі "UAINFO" в одному з блогів з'явилося повідомлення, що на Чернігівщині сталося подібна ситуація, як з Оксаною Макар. Йшлося про те, що молоду жінку, яка має маленьку дитину, зґвалтували та побили, а потім вивезли до лісу та хотіли закопати живою. Згідно з повідомленням, до скоєння злочину причетні представники правоохоронних органів Прилук. Справу намагаються загальмувати, а на постраждалу, її рідних та близьких здійснюється тиск, тому "жінка підписала папери про нерозголошення".