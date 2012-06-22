Прокурор не вбачає "афекту" в жорстокому вбивстві дружини міліціонера

01:05, 22 червня 2012
Суспільство
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Прокурор у справі за обвинуваченням луганського міліціонера у вбивстві дружини вимагає більш жорсткого покарання.

Про це повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури.

Як нагадує прокуратура, 19 червня в Луганській області оголосили вирок колишньому капітану міліції, який у липні минулого року жорстоко вбив свою дружину, вивіз однорічну дитину за межі області та залишив на узбіччі дороги. Згідно з рішенням суду, його визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1.ст.135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство), а за скоєння злочину, передбаченого п.4 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю), виправдано за відсутністю складу злочину. На думку судді, підсудний вчинив вбивство у стані афекту.

Прокуратура Луганської області не погоджується з таким рішенням суду і вважає його незаконним та необґрунтованим.

"Такий жорстокий злочин не може залишатися безкарним. Вважаю, що стороною обвинувачення було надано достатньо доказів, які повністю підтверджують вину, і спростовують знаходження підсудного у стані афекту", - сказала старший прокурор прокуратури Красного Луча Антоніна Касьяненко.

Держобвинувач подав клопотання щодо проведення повторної судової психолого-психіатричної експертизи. Але суддя у задоволенні вказаного клопотання відмовив та виніс ухвалу на адресу прокурора області, в якій зазначено, що вимоги прокурора розцінено судом як його непрофесійність.

Оскільки ні з вироком Ровеньківського міського суду Луганської області, ні з вказаною ухвалою державний обвинувач категорично не згоден, на вказані процесуальні документи будуть внесені апеляції. Таку позицію прокурора підтримують потерпілий, його представник та законний представник неповнолітнього потерпілого.

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