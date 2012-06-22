Шахтарських вдів звільнили від податку на безплатне вугілля
Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу..."
Зміни стосуються "...вдосконалення оподаткування вдів померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безоплатне отримання побутового палива» (№10088).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 414 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом передбачено застосування єдиного підходу при звільненні від оподаткуванні наданого згідно з нормами Гірничого закону України побутового палива, як членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, а також і членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право.
Закон доповнює перелік доходів, які не включаються до розрахунку загально місячного (річного) оподаткування, в тому числі доходу із вартості безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів і компенсації вартості такого вугілля членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали право на безоплатне отримання вугілля і отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також відносить до складу витрат підприємств вартість побутового палива, безоплатно наданого у відповідності до статей 43 і 48 Гірничого закону України вищезазначеній категорії осіб.