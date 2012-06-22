Шахтарських вдів звільнили від податку на безплатне вугілля

Зміни стосуються "...вдосконалення оподаткування вдів померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безоплатне отримання побутового палива» (№10088).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 414 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено застосування єдиного підходу при звільненні від оподаткуванні наданого згідно з нормами Гірничого закону України побутового палива, як членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, а також і членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право.

Закон доповнює перелік доходів, які не включаються до розрахунку загально місячного (річного) оподаткування, в тому числі доходу із вартості безоплатно наданого вугілля та вугільних брикетів і компенсації вартості такого вугілля членам сімей (вдовам) померлих пенсіонерів, які за життя мали право на безоплатне отримання вугілля і отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також відносить до складу витрат підприємств вартість побутового палива, безоплатно наданого у відповідності до статей 43 і 48 Гірничого закону України вищезазначеній категорії осіб.