У Туреччині постраждала українка

20 червня ц.р. в провінції Мармаріс (Туреччина) внаслідок наїзду автомобіля постраждала громадянка України, яка перетинала пішохідний перехід.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України з посилання на інформацію посольства України в Турецькій Республіці.

Громадянку України було невідкладно госпіталізовано до лікарні м.Мармаріс з пораненнями та гематомами. Переломів та тяжких травм не виявлено.

З метою встановлення обставин ДТП турецькими компетентними органами відкрито провадження у справі та ведеться слідство. В день інциденту, а також 21 червня ц.р. місцеві правоохоронці відвідали згадану лікарню, однак отримати свідчення від нашої співвітчизниці не вдалося через заборону лікаря.

Дипломати українського посольства перебувають в постійному контакті з родичама потерпілої, справа перебуває на контролі у Посольстві України в Турецькій Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України.