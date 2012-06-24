Юнак взяв на старшого колегу 26 тисяч кредиту, заплативши йому 100 грн

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, юнак скористався добротою свого напарника по роботі, з яким працював сторожем. Після розповідей хлопця про численні проблеми і скрутне матеріальне становище, які заважають ці проблеми вирішити, його 50-річний колега дав кредитку з пропозицією зняти з картки кілька десятків гривень до зарплати. Після повернення картки він не перевірив, що з неї було знято усі наявні там кошти – 3 тис. грн.

Невдовзі старший чоловік погодився на пропозицію юнака відвідати з ним банк у Тернополі. Там зловмисник оформив на колегу кредит у 6 тис. грн, за що заплатив йому 100 грн, при цьому переконав, що кошти повертати не доведеться. Згодом на ім’я довірливого чоловіка було взято кредит у 20 тис. грн.

Правоохоронці з’ясували, що юнак обдурив не лише свого старшого колегу. У жительки Гусятинського району він після скарг на скрутне матеріальне становище позичив 4 тис. грн, які так і не повернув.

Встановлено, що юнак уже був раніше судимий за крадіжки.

Цього разу щодо нього порушили кримінальну праву за шахрайство за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.