На Донецькій залізниці уночі влаштували різанину

Співробітники Управління МВС на Донецькій залізниці через тяжкий стан двох потерпілих поки що не можуть встановити дійсну картину того, що сталося між трьома працівниками залізниці й спричинило за собою бійку із застосуванням холодної зброї.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління МВС на Донецькій залізниці Ольга Черногор.

Вона розповіла, що кримінальну справу «порушила транспортна міліція, прокуратура підписала (постанову) про затримання за ст.115 Кримінально-процесуального кодексу, зловмисник зараз арештований».

В даний час правоохоронці проводять всі слідчі дії, але потерпілі «обидва перебувають у тяжкому стабільному стані в реанімаційному відділенні Донецької залізничної лікарні, і зараз їх опитати не представляється можливим – лікарі не дозволяють». «Ми самі зараз відновити картину того, що між ними сталося, не можемо», - наголосила О.Черногор.

Вона повідомила, що цей інцидент стався в ніч з 22 на 23 червня, але про те, скільки ножових поранень було завдано потерпілим, сказати не змогла «через таємницю слідства».

На питання УНІАН, чи дійсно затриманий є начальником Донецького залізничного депо, вона чіткої відповіді не дала.

«Поки що я не можу підтверджувати цю інформацію, поки людині не буде пред'явлено звинувачення. Так, він співробітник держпідприємства на Донецькій залізниці. Він не те, щоб великий керівник, але має відношення до керівництва», - сказала О.Черногор. Але потім вона додала: «Потерпілі якесь відношення мають до керівництва Донецької залізниці, а сам затриманий – він співробітник вагонного депо на станції Донецьк. Вони зустрічалися з робочих питань».

«Слідчі дії зараз у цій справі проводяться, завтра проводитимуться і післязавтра. Думаємо, наступного тижня затриманому буде пред'явлено звинувачення й інформація буде повнішою», - сказала О.Черногор.

При цьому вона повідомила, що знайома з інформаціями, поширеними в різних ЗМІ про те, що бійка нібито виникла після поломки поїзду «Hyundai» між начальником пасажироперевезень на Донецькій залізниці, його першим заступником і начальником залізничного депо. Із цього приводу вона лише сказала: «Ця інформація не від нас виходила. Ми все, що можна, написали на офіційному сайті, решта – таємниця слідства, більше, ніж там сказано, додати вже нічого не можемо. Хто подав цю інформацію, ми зараз в цьому розбираємося. Це входить в процес слідчих заходів».

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, на Донецькій залізниці сталася бійка між трьома працівниками депо, в результаті якої двоє з них одержали ножові поранення.

За словами потерпілих, поранення вони одержали на території вагонного депо станції Донецьк. На місці події міліціонери встановили підозрюваного в скоєнні цього злочину. Як з'ясувалося, ним виявився 60-річний працівник ДП “Донецька залізниця”. За свідченнями затриманого, він завдав потерпілим ножові поранення під час сварки, що виникла раптово.

За даним фактом порушено кримінальну справа. Підозрюваний арештований і зараз проводиться розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці, причини виникнення конфлікту між співробітниками з'ясовує слідство, проте немає підстав вважати, що конфлікт був пов'язаний з діяльністю із забезпечення пасажирських залізничних перевезень.