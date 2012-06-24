На Донецькій залізниці уночі влаштували різанину
Міліція на Донецькій залізниці через тяжкий стан потерпілих поки що не може встановити дійсну картину події.
Співробітники Управління МВС на Донецькій залізниці через тяжкий стан двох потерпілих поки що не можуть встановити дійсну картину того, що сталося між трьома працівниками залізниці й спричинило за собою бійку із застосуванням холодної зброї.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління МВС на Донецькій залізниці Ольга Черногор.
Вона розповіла, що кримінальну справу «порушила транспортна міліція, прокуратура підписала (постанову) про затримання за ст.115 Кримінально-процесуального кодексу, зловмисник зараз арештований».
В даний час правоохоронці проводять всі слідчі дії, але потерпілі «обидва перебувають у тяжкому стабільному стані в реанімаційному відділенні Донецької залізничної лікарні, і зараз їх опитати не представляється можливим – лікарі не дозволяють». «Ми самі зараз відновити картину того, що між ними сталося, не можемо», - наголосила О.Черногор.
Вона повідомила, що цей інцидент стався в ніч з 22 на 23 червня, але про те, скільки ножових поранень було завдано потерпілим, сказати не змогла «через таємницю слідства».
На питання УНІАН, чи дійсно затриманий є начальником Донецького залізничного депо, вона чіткої відповіді не дала.
«Поки що я не можу підтверджувати цю інформацію, поки людині не буде пред'явлено звинувачення. Так, він співробітник держпідприємства на Донецькій залізниці. Він не те, щоб великий керівник, але має відношення до керівництва», - сказала О.Черногор. Але потім вона додала: «Потерпілі якесь відношення мають до керівництва Донецької залізниці, а сам затриманий – він співробітник вагонного депо на станції Донецьк. Вони зустрічалися з робочих питань».
«Слідчі дії зараз у цій справі проводяться, завтра проводитимуться і післязавтра. Думаємо, наступного тижня затриманому буде пред'явлено звинувачення й інформація буде повнішою», - сказала О.Черногор.
При цьому вона повідомила, що знайома з інформаціями, поширеними в різних ЗМІ про те, що бійка нібито виникла після поломки поїзду «Hyundai» між начальником пасажироперевезень на Донецькій залізниці, його першим заступником і начальником залізничного депо. Із цього приводу вона лише сказала: «Ця інформація не від нас виходила. Ми все, що можна, написали на офіційному сайті, решта – таємниця слідства, більше, ніж там сказано, додати вже нічого не можемо. Хто подав цю інформацію, ми зараз в цьому розбираємося. Це входить в процес слідчих заходів».
Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, на Донецькій залізниці сталася бійка між трьома працівниками депо, в результаті якої двоє з них одержали ножові поранення.
За словами потерпілих, поранення вони одержали на території вагонного депо станції Донецьк. На місці події міліціонери встановили підозрюваного в скоєнні цього злочину. Як з'ясувалося, ним виявився 60-річний працівник ДП “Донецька залізниця”. За свідченнями затриманого, він завдав потерпілим ножові поранення під час сварки, що виникла раптово.
За даним фактом порушено кримінальну справа. Підозрюваний арештований і зараз проводиться розслідування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці, причини виникнення конфлікту між співробітниками з'ясовує слідство, проте немає підстав вважати, що конфлікт був пов'язаний з діяльністю із забезпечення пасажирських залізничних перевезень.