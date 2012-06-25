Найсильніша людина в Україні розбилася на мотоциклі

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Полтавської області, 23 червня о 21.10 спортсмен на мотоциклі «Хонда» здійснив наїзд на велосипедистку, яка раптово почала перетинати проїжджу частину дороги, не переконавшись у безпеці свого маневру. Щоб уникнути ДТП, спортсмен направив мотоцикл на бордюр. При цьому він все ж таки зачепив велосипедистку.

В результаті Ю.Малько загинув, велосипедистка отримала забій правого колінного суглоба й доставлена до лікарні.

Ю.Малько офіційно визнаний найсильнішою людиною України. В 2011 році він зрушив із місця та протягнув на відстань у 8 метрів поїзд із 22 вагонів, в результаті чого був зафіксований абсолютний рекорд. Загальна вага поїзда становила близько 500 тонн.