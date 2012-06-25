Найсильніша людина в Україні розбилася на мотоциклі
11:27, 25 червня 2012Суспільство
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Найсильніша людина в Україні Юрій Малько розбився на мотоциклі в Комсомольську Полтавської області.
|Юрій Малько рятував велосипедистку. Фото vk.com
В результаті Ю.Малько загинув, велосипедистка отримала забій правого колінного суглоба й доставлена до лікарні.
Ю.Малько офіційно визнаний найсильнішою людиною України. В 2011 році він зрушив із місця та протягнув на відстань у 8 метрів поїзд із 22 вагонів, в результаті чого був зафіксований абсолютний рекорд. Загальна вага поїзда становила близько 500 тонн.
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