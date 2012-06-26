Нафта дешевшає через побоювання з приводу саміту ЄС

Про це повідомляє РІА "Новости". Вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку впала на 0,29 долара, або на 0,37%, - до 78,92 долара за барель. Ціна серпневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,21 долара, або на 0,23%, - до 90,80 долара за барель.

"Ринки намагаються заздалегідь убезпечити себе на той випадок, якщо за підсумками саміту ризики в Європі залишаться на колишньому рівні", - сказав в інтерв`ю агентству Bloomberg головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рик Спунер.

Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на прес-конференції в Берліні, в черговий раз відкинула ідею запуску єдиних держоблігацій єврозони. Питання про виведення на ринок таких паперів залишається каменем спотикання серед європейських лідерів.

У той же час, напередодні до країн єврозони, які вже отримують фіндопомогу для підтримки економіки, приєдналися Іспанія і Кіпр.

У ході торгів вівторка стануть відомі дані про запаси сировини на оптових складах США за тиждень, що публікуються Американським інститутом нафти (API).