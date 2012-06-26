Нафта дешевшає через побоювання з приводу саміту ЄС
Світові ціни на нафту знижуються на тлі побоювань, що зберігаються в учасників ринку щодо відсутності відчутних результатів саміту ЄС, який відбудеться на поточному тижні,
|Нафта дешевшає
"Ринки намагаються заздалегідь убезпечити себе на той випадок, якщо за підсумками саміту ризики в Європі залишаться на колишньому рівні", - сказав в інтерв`ю агентству Bloomberg головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рик Спунер.
Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на прес-конференції в Берліні, в черговий раз відкинула ідею запуску єдиних держоблігацій єврозони. Питання про виведення на ринок таких паперів залишається каменем спотикання серед європейських лідерів.
У той же час, напередодні до країн єврозони, які вже отримують фіндопомогу для підтримки економіки, приєдналися Іспанія і Кіпр.
У ході торгів вівторка стануть відомі дані про запаси сировини на оптових складах США за тиждень, що публікуються Американським інститутом нафти (API).