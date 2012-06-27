Психічний стан «доктора Пі» перевірятимуть 4 місяці

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

В УЗГ зауважили, що наразі слідством поки не встановлено нових епізодів злочинної діяльності «доктора Пі», однак слідство у справі продовжується.

Як повідомлялося, А.Слюсарчука деякий час тому було переведено із Львова до Київського СІЗО для проведення відповідних слідчих дій.

Довідка УНІАН. Кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп'ютера, цитував напам'ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з'ясувалося, що А.Слюсарчук не має ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано як мінімум три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука порушено 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.