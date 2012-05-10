Чому Доктор Пі «гикається» тільки Турчинову?

Андрій Слюсарчук обдурив не один десяток українських високопосадовців, але на допит поки викликали тільки Турчинова. І то за два дні до форуму об'єднаної опозиції...

Отже, сьогодні Олександра Турчинова, керівника штабу партії «Батьківщина», викликали на допит у Міністерство внутрішніх справ як свідка у справі Андрія Слюсарчука, відомого як Доктор Пі.

Доктор Пі - це головне викриття минулого року. Творець Інституту мозку, який ось-ось повинен був запрацювати в країні, «видатний професор-нейрохірург», лауреат Державної премії з купою нагород і регалій, одержаних зокрема з рук нинішнього президента, виявився аферистом, що скалічив купу людей.

А зараз питання: Андрій Слюсарчук обдурив не один десяток українських високопосадовців, але на допит поки викликали тільки Турчинова? І це за два дні до форуму об'єднаної опозиції.

Одного разу в особистій розмові автор матеріалу запитала одного з високих посадових медичних чиновників періоду Ющенка, як виявилось, що зірка медицини виявилася доктором Пі? Відповідь була такою: «Я завжди знав, що Слюсарчук аферист. І тоді знав, і зараз не сумніваюся. Але у нього довгі руки. У нього великий і надійний дах, я нічого коментувати не можу».

Що за дах і чиї руки, які не дозволяють цій впливовій людині назвати афериста аферистом?

Також, погодьтеся вельми цікаво, чому розслідування шахрайств афериста, який обдурив двох сущих у повній любові й гармонії останніх президентів України, починається саме допитом одного з лідерів опозиції?

Чому не викликати на допит Віктор Федоровича Януковича, який трохи не заплатив Слюсарчуку 15 тисяч євро держпремії, і не запитати, з чийого подання він зібрався цю премію давати?

За версією МВС, допит Турчинова пояснюється тим, що: «В ході слідства було встановлено, що Доктор Пі з грудня 2009 року по березень 2010 року офіційно був оформлений радником Турчинова. Відповідно, для неупередженого розслідування справи Слюсарчука був направлений в секретаріат Кабінету міністрів відповідний запит, і було встановлено, що він як держслужбовець працював у нього (Турчинова, - ред.) на цій посаді. Природно, у людини була можливість, маючи певні посвідчення, діяти не завжди законно".

Бачите, як людей цікавить посвідка, одержана у Турчинова, яка допомогла йому діяти не цілком законно. Мільйон же інших посвідчень Слюсарчука, включаючи диплом і докторську, які відкривали йому двері в президентські кабінети, слідство чомусь не цікавлять. Як, за чиєю порадою його приймали президенти, які Інститут мозку для афериста узялися створювати, теж не цікавить.

Ми знаємо, що наше правосуддя вирізняється своєю вибірковістю щодо фактів і невимогливістю в їх вибудовуванні. Але знову ж таки впадає в очі, що з багатющого періоду життєдіяльності цього афериста, з довгого списку високопоставлених членів урядової «бригади», які робили «доктора Сатану», на допит запросили людину, яка узяла його вже «зіркою» і протримала на посаді радника лише три-чотири місяці.

Олександр Турчинов після допиту сказав: "На прохання високих посадовців Секретаріату Президента Ющенка я узяв цю людину, яка назвалася молодим вундеркіндом, професором, доктором наук, який розповідав, що він дуже серйозно може допомогти в питаннях реабілітації жертв надзвичайних ситуацій, а за посадою я був главою державного комітету з питань надзвичайних ситуацій". Незабаром Турчинов звільнив Слюсарчука.

До речі, Турчинов теж міг би прямим текстом сказати, хто саме з Секретаріату президента попросив його узяти до себе!

А ще, звичайно ж, «страшенно цікаво» було б дізнатися, де ті професори з Вищої атестаційної комісії, які забезпечили Слюсарчуку докторський ступінь? І чому Дмитро Табачник, який підписувався під усіма довідками, гарантуючи істинність дипломів Слюсарчука, мовчить і на допити не ходить? І чому документи докторського захисту знищені?

Олександр Турчинов зазначив, що запитав у слідчих, чи допитували у цій справі екс-президента України Віктора Ющенка, що готував указ про створення Інституту мозку, яким повинен був керувати Андрій Слюсарчук, і з'ясував, що того не допитували. Запитав, чи допитували міністра освіти і науки Дмитра Табачника, який присвоював А. Слюсарчуку звання професора. Не допитували, так само, як і діючого Президента Віктора Януковича, який нагороджував А. Слюсарчука державними преміями. Спікер МВС Володимир Поліщук не уточнив чи викликатимуться на допити вищезазначені ВІПи.

***

Журналісти, які, провели це блискуче розслідування, поставили немедичний діагноз влади, що виштовхнула на поверхню Слюсарчука — аморальність. Але, судячи з усього, у боротьбі з політичними опонентами такий діагноз, як аморальність, перетворюється на цінну ділову якість.

Хоча, разом з тим, автори операції «викриття» Турчинова, самі того, напевно, не бажаючи, з новою силою поставили питання, які ніби вже було і втратили гостроту за іншими подіями в країні: чому хрещений батько афериста продовжує залишатися при владі? Що це за довгі руки, яких бояться професійні лікарі і чиновники, по-господарському орудують в офісах у обох президентів? І чи побачимо ми на допиті у справі доктора Пі двох Вікторів - Януковича і Ющенка?

Маша Міщенко