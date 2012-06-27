Пожежу у Ялтинському заповіднику локалізували

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС у Криму, зазначивши, що вертоліт Мі-8 скидав воду більше 20 разів.

"Нових вогнищ горіння не виявлено. Організовано цілодобове спостереження й поливання водою окремих місць", - йдеться в прес-релізі.

Із вогнем борються понад 600 людей - працівники МНС, Внутрішніх військ МВС, співробітники заповідника, до операції залучили 70 одиниць техніки.

В Уч-Коші - сильний вітер швидкістю до 25 метрів за секунду, через дим погана видимість, це ускладнює роботу вертольота.

Як повідомляв УНІАН, пожежа виникла напередодні. За інформацією заповідника, блискавка влучила в дерево, воно загорілося, і вогонь поширився на лісову підстилку й чагарники. До ранку середи горіли 2 га.

Сьогодні мерія Ялти тимчасово закрила для руху автотранспорту, окрім водовозок і карет швидкої допомоги, дорогу Ялта – Ай-Петрі через пожежу.