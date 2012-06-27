Горить Ялтинський заповідник
Системи відеоспостереження чітко зафіксували удар блискавки в дерево, яке загорілося.
|Ялтинський заповідник - у небезпеці
Пожежа спалахнула вчора ввечері в районі ущелини Уч-Кош Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника.
На 10.00 сьогоднішнього дня її площа становить близько 2 га, повідомляє прес-служба кримського Управління МНС.
Організовано цілодобове спостереження та проливання окремих місць лісового настилу.
Вертоліт МНС Мі-8 вилетів з аеропорту Сімферополя для ліквідації пожежі. Також залучено підрозділи МНС, Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника, Внутрішні війська МВД.
Причини пожежі встановлюються. За інформацією директора Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника, системи відеоспостереження чітко зафіксували удар блискавки в дерево, яке загорілося, а вогонь перекинувся на лісову підстилку.