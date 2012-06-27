Горить Ялтинський заповідник

Пожежа спалахнула вчора ввечері в районі ущелини Уч-Кош Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника.

На 10.00 сьогоднішнього дня її площа становить близько 2 га, повідомляє прес-служба кримського Управління МНС.

Організовано цілодобове спостереження та проливання окремих місць лісового настилу.

Вертоліт МНС Мі-8 вилетів з аеропорту Сімферополя для ліквідації пожежі. Також залучено підрозділи МНС, Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника, Внутрішні війська МВД.

Причини пожежі встановлюються. За інформацією директора Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника, системи відеоспостереження чітко зафіксували удар блискавки в дерево, яке загорілося, а вогонь перекинувся на лісову підстилку.