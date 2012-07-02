Янукович подякував Коморовському за співпрацю (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з Президентом Польщі Броніславом Коморовським заяви для преси.

В.Янукокович висловив переконання, що досвід, накопичений під час підготовки до Євро-2012, стане в нагоді нашій країні у майбутньому.

Він вважає, що Україні та Польщі вдалося організувати свято футболу не лише для вболівальників, які приїжджали з різних країн світу, а й для власних громадян.

В.Янукович подякував Б.Коморовському за співпрацю і потиснув йому руку, висловивши переконання, що відносини між Україною та Польщею будуть розвиватись і надалі.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня після зустрічі з представниками української опозиції Президент Польщі заявив, що шлях до повноправного членства в ЄС нині під великим знаком запитання через внутрішню ситуацію в Україні та через те, що "невідомо, в якому напрямку розвиватиметься ситуація перед та під час осінніх виборів до парламенту".