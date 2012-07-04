"Свобода": окупанти відкрито пішли війною на Україну та українців

05:56, 04 липня 2012
Суспільство
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ВО «Свобода» оголосила у Львові національну мобілізацію і розпочинає цілодобове пікетування облдержадміністрації у відповідь на ухвалений закон про засади державної мовної політики.

Як повідомила УНІАН прес-секретар облорганізації ВО «Свобода» Леся Федів, звечора біля ОДА зібралися представники ВО «Свобода», щоб  встановити намети. Серед них присутні депутати Львівської міської та обласної рад – «свободовці».

Як сказала Л.Федів, ВО «Свобода» закликає усіх жителів Львівщини долучитися до цілодобової акції протесту і розраховує, що зберуться сотні львів’ян.

«Окупанти відкрито пішли війною на Україну та українців, і ми їм дамо гідну відсіч», - заявила голова облорганізації ВО «Свобода» Ірина Сех.

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