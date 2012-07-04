"Свобода": окупанти відкрито пішли війною на Україну та українців

Як повідомила УНІАН прес-секретар облорганізації ВО «Свобода» Леся Федів, звечора біля ОДА зібралися представники ВО «Свобода», щоб встановити намети. Серед них присутні депутати Львівської міської та обласної рад – «свободовці».

Як сказала Л.Федів, ВО «Свобода» закликає усіх жителів Львівщини долучитися до цілодобової акції протесту і розраховує, що зберуться сотні львів’ян.

«Окупанти відкрито пішли війною на Україну та українців, і ми їм дамо гідну відсіч», - заявила голова облорганізації ВО «Свобода» Ірина Сех.