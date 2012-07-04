Захисники української мови готуються до штурму міліції

Під Українським домом захисники української мови , які протестують проти ухвалення скандального закону готуються до штурму з боку правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники спецпідрозділу в повній амуніції оточили Український дім з усіх боків.

Опозиціонери вишикувалися у "каре" перед входом до Українського дому, у перших рядах народні депутати: В'ячеслав Кириленко, Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Геннадій Москаль.