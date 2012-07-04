Захисники української мови готуються до штурму міліції
08:15, 04 липня 2012Суспільство
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Під Українським домом триває протистояння.
Беркут під Українським домом. Фото з Facebook
Під Українським домом захисники української мови , які протестують проти ухвалення скандального закону готуються до штурму з боку правоохоронців.
Як передає кореспондент УНІАН, працівники спецпідрозділу в повній амуніції оточили Український дім з усіх боків.
Опозиціонери вишикувалися у "каре" перед входом до Українського дому, у перших рядах народні депутати: В'ячеслав Кириленко, Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Геннадій Москаль.
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