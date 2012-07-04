У міліції заявляють, що під Українським домом постраждали 10 «беркутівців»

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, «3 липня близько 21.30 під час охорони громадського порядку біля Українського дому між працівниками міліції та учасниками акції протесту виникла сутичка. Стосовно правоохоронців окремі учасники акції застосували фізичну силу та невстановлену хімічну речовину з аерозольного балончика».

Внаслідок цього десять працівників спецпідрозділу "Беркут" отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доправлено до госпіталю ГУ МВС України в місті Києві.

За попередніми висновками лікарів, правоохоронці отримали травми різного ступеню важкості: забій м’яких тканин голови, скальпована рана третьої фаланги, струс головного мозку, інтоксикаційний синдром, забій шийного відділу хребта, хімічний опік ока.

Працівники міліції перебувають на стаціонарному лікуванні.