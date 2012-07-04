Співробітник СБУ «прогорів» на рекордному хабарі в 7 млн гривень
10:31, 04 липня 2012Суспільство
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Оперуповноваженого СБУ затримали при одержанні хабара у розмірі майже 7 млн грн.
Співробітник СБУ попався на крупному хабарі
Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.
Зокрема, Слідчими відділу Генеральної прокуратури з розслідування злочинів щодо корупційних діянь та працівниками ГУБОЗ МВС України 3 липня «на гарячому» затримано оперуповноваженого СБУ в Херсонській області при отриманні від громадянина Г. майже 7 млн. грн. для передачі їх своєму батькові – голові однієї з районних держаних адміністрацій в Херсонській області за сприяння у виділенні 24 га землі.
За даним фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу. Підозрювані особи затримані. Проводяться невідкладні оперативні заходи та слідчі дії.
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