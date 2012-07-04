Десятки людей постраждали від сльозогінного газу під Українським домом

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час десятки людей намагаються надати один одному першу медичну допомогу, промиваючи очі та опіки, отримані від сльозогінного газу.

Також мітингувальники передають один одному пляшки з водою та викидають залишки амуніції, розкиданої беркутівцями. Зокрема, кинутий з боку міліцейської колони спецпризначення шолом, влучив у кореспондента УНІАН.