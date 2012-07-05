Проголосований закон про мови є неприйнятним для кримських татар

Про це він заявив в коментарі агентству УНІАН.

«Для нас цей закон неприйнятний. Ми розглядаємо себе як корінний народ України, і ситуація з кримськотатарською мовою не повинна залежати від чисельності (його носіїв)», - сказав М.Джемільов.

Глава меджлісу заявив також, що в законі мало бути передбачено закріплення підсумків «злочинної мовної політики, яка була у Радянському Союзі щодо української мови, в результаті якої в багатьох регіонах переважає російська». За його словами, якщо російська одержить особливий статус у регіонах України, то у етнічних українців не буде стимулу вивчати рідну мову. «Не буде цього стимулу і у кримських татар, оскільки вони володіють російською мовою не гірше за самих росіян», - сказав М.Джемільов.

Він заявив також, що посилання на Європейську хартію про мови національних меншин не обґрунтовані, оскільки вона спрямована на захист мов, які перебувають під загрозою. «Російській мові нічого не загрожує», - сказав М.Джемільов.

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Як повідомляв УНІАН, парламент 3 липня прийняв закон, розроблений депутатами від Партії регіонів. Документ передбачає встановлення офіційного використання регіональних мов у роботі місцевих органів держвлади на територіях, де проживають, як мінімум, 10% носіїв мови. На знак протесту ряд опозиційних депутатів оголосили голодування.

Раніше, у червні, парламентарії-опозиціонери подали до проекту закону більш як 2 тисяч поправок, але жодну з них ВР не розглянула.

У Криму проживають близько 2 мільйонів осіб, при цьому більшість (близько 58-60%) - росіяни. Кримські татари становлять 13% населення півострова.

Прем'єр-міністр Криму, лідер регіоналів автономії Анатолій Могильов вважає закон вкрай важливим для жителів півострова.