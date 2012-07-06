На кораблі вибухнув компресор

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора міста Валерій Ястрембський, згідно з обставинами справи, вранці 12 червня рефмеханік судна, рефмашиніст і матрос робили випробування суднової системи кондиціювання, що не працювала до цього тривалий час. Під дією надмірного тиску в системі охолодження відбувся вибух компресора й одночасно спалахнула повітряно-масляна суміш, що знаходилась в ньому. У результаті рефмашиніст і матрос одержали опіки різного ступеня тяжкості. Наступного дня матрос від отриманих травм помер у реанімації.

Справу порушено за ст. 272 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).