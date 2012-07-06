Донецьк чекає Януковича на ювілей
06:15, 06 липня 2012Суспільство
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6 липня в Донецьку Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя Донецької області.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
«У Парку слов'янської культури та писемності за участю Президента України Віктора Януковича і керівників області й міста відбудеться урочисте святкування 80-річчя Донецької області», - йдеться в повідомленні.
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