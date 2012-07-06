Донецьк чекає Януковича на ювілей

6 липня в Донецьку Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистостях з нагоди 80-річчя Донецької області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації. «У Парку слов'янської культури та писемності за участю Президента України Віктора Януковича і керівників області й міста відбудеться урочисте святкування 80-річчя Донецької області», - йдеться в повідомленні.

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