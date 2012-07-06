На вихідних захід України підсмажить до +36°

Погоду протягом доби 7 липня на Правобережжі України зумовить область зниженого тиску.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, на заході і півночі країни істотних опадів не очікується, на решті території окремі короткочасні дощі, грози.

У північних областях без істотних опадів. Температура вночі 18-19 градусів, вдень 29-33. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м / с.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-24 градуси, вдень 28-33. Вітер північно-східний, південно-східний, північно-західний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м / с.

У східних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-21, вдень 28-33 градуси. Вітер північно-східний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.

У західних областях переважно без опадів, лише в Карпатах можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 29-36, в Карпатах вночі 16-18, вдень 24-28. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 19-20 градусів, вдень 30-33. Вітер північно-східний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с.

Погода на курортах Криму 7 липня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с. Температура вночі 19-21 градус, вдень 28-30.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти і Одеси 24-25 градусів, у районі Севастополя 22, в районі Феодосії +21, в районі Євпаторії 20 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 7 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 29-36, в Карпатах 24-28. Вітер південно-східний, 5-10 м /с.