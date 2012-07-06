Адвокат: Гроші, прикраси і паспорт Оксани Макар досі не знайдено

Як передає кореспондент УНІАН, про це 5 липня після засідання суду повідомили журналістам адвокати матері О.Макар Тетяни Суровицької.

Під час надання свідчень в Центральному районному суді Миколаєва Т.Суровицька сказала, що 9 березня, в день скоєння злочину, на Оксані були золоті сережки, золота шийна прикраса, а також були з собою 200 грн і паспорт.

За словами адвоката Т.Суровицької Віктора Василюка, всі ці речі не було знайдено під час досудового розслідування.

«Ніхто не знає, куди воно все поділося. Це питання з'ясовувалося для того, щоб заявляти будь-які позови про матеріальну шкоду. Але Т.Суровицька заявила, що від цих покидьків ніяких грошей не хоче. Оскільки вона не несла ніяких витрат, пов'язаних із лікуванням, їй допомагали люди, вона не хоче з цим зв'язуватися і взагалі ніяких грошей від них не хоче одержувати», - сказав В.Василюк.

Водночас, за його словами, захисники Т.Суровицької не раз на попередніх засіданнях суду ставили звинуваченим питання про ці речі та гроші, але відповіді так і не одержали.

«Вони говорять: ми нічого не пам'ятаємо, нічого не знаємо, нічого не брали», - сказав ще один адвокат Т.Суровицької Олександр Скоробогатов.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Кримінальну справу суд розглядає стосовно Євгена Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, крім цих двох статей, ставлять ще й дії, передбачені ч. 3 статті 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

Наступне засідання відбудеться у вівторок, 10 липня, воно буде відкритим.

За клопотанням прокурора до 11 свідків, яких запросять на це засідання (зокрема Олега Найду, який знайшов О.Макар на будівництві), додасться ще й мати одного з обвинувачених Лариса Погосян.