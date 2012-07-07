У прихильників мовного закону в Криму виявилися зайві яйця

Утім, яйця влучили в журналістів і фотографів, які висвітлювали захід, повідомив УНІАН очевидець.

"Проходило відразу три акції. Біля стін кримського парламенту зібралися активісти Партії регіонів, близько 200 осіб виступали на підтримку мовного закону, а біля представництва президента - група людей, які називали себе "кримськими партизанами" з гаслами проти опозиційних сил, і кілька десятків представників організації "Український дім", які виступають проти мовного закону", - сказав співрозмовник агентства по телефону.

За його словами, співробітники виконавчої служби сповістили, що суд за позовом міськради заборонив ходу, яку мали намір провести супротивники мовного закону від будівлі представництва до будівлі парламенту Криму. У відповідь ті вирішили провести зустріч громадян з депутатом кримського парламенту з фракції "Рух-Курултай", який був на заході.

Через деякий час з боку "партизан" у захисників української мови полетіли яйця. При цьому під "обстріл" потрапили працівники ЗМІ.

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Як повідомляв УНІАН, парламент України 3 липня ухвалила закон, розроблений депутатами від ПР. Документ передбачає встановлення офіційного використання регіональних мов у роботі місцевих органів держвлади на територіях, де проживають як мінімум 10% носіїв мови.

Раніше, в червні, парламентарії-опозиціонери подали до проекту закону понад 2 тисяч поправок, але жодну з них ВР не розглянула.