Держветфітослужбу України перевірять ветеринари Митного союзу

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Повідомляється, що, перш за все, фахівців Митного союзу цікавитиме, наскільки Держветфітослужба може гарантувати безпеку продукції тваринного походження, яка експортується до Росії, Казахстану й Білорусі.

Також у рамках аудиту буде проведено перевірку продукції тваринного походження українських підприємств і зацікавлених в її поставках на територію країн Митного союзу.