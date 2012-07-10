Дешеві авіаперельоти українцям поки не «світять»

Мінінфраструктури розробило проект постанови уряду, спрямований на стимулювання розвитку бюджетних авіакомпаній на нашому ринку, пише ТСН.ua

Зокрема, для лоу-костерів чиновники планують передати аеропортам повноваження з формування аеропортових зборів. Іншими словами, у разі прийняття даного проекту, аеропорти самостійно зможуть встановлювати розмір таких зборів бюджетним авіакомпаніям. Зараз всі тарифи за зліт/посадку, пасажирський збір, забезпечення авіаційної безпеки, наднормативну стоянку повітряного судна для всіх затверджують в МІУ.

Витративши декілька десятків мільярдів гривень на підготовку аеропортів до Євро 2012, чиновники задумалися над тим, як повертати вкладені кошти. Єдиний спосіб їх повернути - збільшити кількість авіарейсів в Україну. І якщо класичних авіаперевізників, в зв'язку в насиченістю ринку, чиновникам буде досить важко залучити, то лоу-костерів зацікавити вітчизняним небом вони ще можуть. Ринок бюджетних авіаперевезень в нашій країні ще не насичений - польоти за 25-30 євро все ще рідкість для українців.

Зараз в Україні працює близько десяти лоу-костерів. Найбільша мережа у дочірньої компанії угорської WizzAir - "Візз Ейр Україна". В основному дана авіакомпанія літає в напрямку Західної і Східної Європи, але нещодавно цей бюджетник анонсував відкриття нового напряму - Київ-Кутаїсі (Грузія). Мінімальна вартість польоту в одну сторону становить близько 50 євро (з усіма зборами та податками). Також з України літає в Стамбул кілька турецьких лоу-костерів, дві бюджетні авіакомпанії пов'язують Україну і Арабські Емірати: Flydudai і Air Arabia та ін. В МІУ переконані, що вищезгаданий проект приверне ще більше дискаунтерів в Україну, які розширять свою маршрутну мережу, будуть конкурувати між собою, а значить ще більше знизять ціни на свої квитки.

Втім, це тільки теорія. На ділі перспективи масового приходу на українських ринок лоу-костерів досить туманні, і розроблений експертами проект навряд чи сприятиме появі недорогих авіаквитків.

Виною всьому нюанси, які прописані в даному документі. Зокрема, в проекті постанови чиновники дали своє визначення поняттю "лоу-кост". Виявляється, один з головних критеріїв для визначення дискаунтера, - це його флот. Він повинен складатися як мінімум з 10 однотипних літаків не старше десяти років. Також лоу-костери повинні будуть продавати квитки лише з точки в точку без можливості пересадки, мати власну систему бронювання і не мати договорів про визнання перевізної документації (інтерлайн) або про спільне використання кодів (код-шерінг).

"А це проблема. На сьогоднішній день навіть найбільший лоу-костер країни - "Візз Ейр Україна" (у флоті два літаки), не може похвалитися таким парком. Також під вищеописані параметри не потрапляють інші бюджетні авіаперевізники, які виконують польоти в Україну: Pegasus Airlines, flydubai, і Air Arabia (виконують рейси зі стиковками)", - говорить експерт, що консультує чиновників з Кабміну з транспортних питань. До того ж, щоб отримати знижку на аеропортові збори, лоу-костер повинен відкрити свою дочірню компанію в Україні. Поки на такий крок зважилася тільки угорська WizzAir. Але найголовніше - відповідність даним параметрам ще не дає авіакомпанії гарантії отримання знижки.

"Для підтвердження свого статусу бюджетній авіакомпанії, крім того, що їй потрібно буде виконати ряд вимог, необхідно буде повідомити про це Державну авіаційну службу, яка на підставі наданої інформації визначить, чи дійсно даний перевізник є лоукостером", - говорить Сергій, співробітник української авіакомпанії. А цей державний орган, за його словами, може дуже довго розглядати надану документацію, підвищуючи, тим самим, інвестиційні ризики авіакомпанії.

Цілком можливо, що в МІУ розраховують на прихід великих іноземних дискаунтерів. Наприклад, ірландської Ryanair. До слова, про вихід на український ринок даної авіакомпанії міністр інфраструктури Борис Колесніков говорить вже майже рік. Однак поки даний перевізник подібних планів офіційно не оголошував.

Більше того, від обізнаного джерела з авіаційних кіл стало відомо, що менеджмент ірландської компанії не планує розвивати мережу маршрутів в нашу країну.

"Представники Ryanair вели переговори з рядом аеропортів Україні, їхньою головною умовою виходу на ринок було надання 100% знижки на всі збори. Але такого дисконту їм ніхто не зміг запропонувати ", - розповів обізнаний з ходом переговорів співрозмовник. І це цілком природно. Адже поки для українських повітряних воріт головною статтею доходу є саме авіаційна діяльність. Вона займає близько 60% у загальній структурі доходів аеропорту, ще 20-30% займають хендлінгові послуги, близько 10-20% припадає на доходи від неавіаційної діяльності (оренда площі, парковка, магазини сфера послуг тощо). Для порівняння, в європейських аеропортах трохи інші пропорції: там на частку неавіаційних доходів припадає понад 40%. Це означає, що там аеропорти роблять головну ставку не на кількість обслуговуваних літаків, а на кількість пасажирів. Адже саме вони дають їм істотну можливість заробити - вони витрачають гроші в магазинах, розташованих на території аеропорту, користуються приписаними за аеропортом службами таксі і т.д. Тобто в Європі аеропорти зацікавлені в приході великих авіакомпаній, які можуть у перспективі гарантувати пасажиропотік, який буде обчислюватись мільйонами людей на рік. В українських аеропортах справи йдуть з точністю навпаки - адже поки тільки один "Бориспіль" може похвалитися великим пасажиропотоком. Щорічно він обслуговує близько 7 млн пасажирів, інші аеропорти (які приймали Євро 2012: МА "Харків", МА "Київ", МА "Донецьк" і МА "Львів") ледве дотягують до відмітки один мільйон пасажирів на рік. Про інші, дрібніші аеропорти, наприклад Чернівецькі повітряні ворота або аеропорти в Полтаві і зовсім говорити не доводиться - там пасажиропотік настільки незначний, що будь-яка знижка може просто збанкрутити ці повітряні об'єкти.